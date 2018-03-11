Бойовики продовжують обстрілювати з гранатометів укріплення сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО, зриваючи домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій українських захисників, пише УНН.
“Зокрема, на Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по наших укріпленнях в районі населених пунктів Троїцьке, Луганське та Новозванівка”, — йдеться у зведенні станом на 18 годину 11 березня.
Внаслідок ворожих обстрілів у Новозванівці один військовослужбовець зазнав поранення.
“На Донецькому напрямку упродовж дня зберігалася тиша. Незважаючи на це, під час виконання бойового завдання з перевезення майна внаслідок підриву загинув український військовослужбовець”, — повідомили у прес-центрі.
Ще один український захисник під час перевірки мінного поля — отримав осколкові поранення.
Обидва поранені оперативно доправлені до військово-медичної установи. Їм надано необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, військовослужбовці окремої механізованої бригади Збройних сил України взяли в полон бойовика російсько-окупаційних військ, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.