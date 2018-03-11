Боевики продолжают обстреливать из гранатометов укрепления сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В пресс-центре штаба АТО сообщили, что боевики российско-оккупационных войск продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, срывая договоренности о полном прекращении огня. С начала суток зафиксировано три обстрелы позиций украинских защитников, пишет УНН.
"В частности, на Луганском направлении противник из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по нашим укреплениям в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка", - говорится в сводке по состоянию на 18 часов 11 марта.
Вследствие вражеских обстрелов в Новозвановке один военнослужащий получил ранение.
"На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий", - сообщили в пресс-центре.
Еще один украинский защитник при проверке минного поля - получил осколочные ранения.
Оба раненых оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Напомним, военнослужащие отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен боевика российско-оккупационных войск, который пытался попасть на подконтрольную Украины территорию.