Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За даними розвідки бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойову готовність. Зокрема, нещодавно завершився етап злагодження відділень. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, минулого тижня окупанти завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів”, — повідомляє вона.
Зазначається, що при цьому, відпрацьовувались питання пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням для наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней.
У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати “Орлан-10”.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики з початку доби тричі порушили режим “тиші”.