Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність - розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність оперативного угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, минулого тижня окупанти завершили етап злагодження відділень, екіпажів бойових машин та артилерійських розрахунків з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів”, — повідомляє вона.

Зазначається, що при цьому, відпрацьовувались питання пересування бойової техніки у похідних колонах з розгортанням для наступу у бойові порядки зі стрільбою по мішенях з далеких відстаней.

У ході зазначених заходів для ведення повітряної розвідки та корегування вогню артилерії противник застосовував безпілотні літальні апарати “Орлан-10”.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики з початку доби тричі порушили режим “тиші”.