Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ", - повідомила вона.

Зазначається, що основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Нагадаємо, військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних військ.