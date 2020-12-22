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Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. За даними розвідки, бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойову готовність та порушувати домовленості відведення озброєння. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

Бойовики продовжують нарощувати бойову готовність - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову готовність з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ", - повідомила вона.

Зазначається, що основна увага приділяється підготовці артилерійських і мінометних підрозділів. При цьому, на окремих напрямках противник продовжує приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм і більше, порушуючи домовленості щодо їх відведення.

Крім того, за участю інструкторів Південного військового округу ЗС РФ тривають збори з операторами безпілотних літальних апаратів, розрахунками протитанкових ракетних комплексів та снайперами окупантів.

Нагадаємо, військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил потрапив до полону російсько-окупаційних військ.

Українські Національні Новини

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