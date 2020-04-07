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Бойовики приховують факти поширення COVID-19 на окупованих територіях - розвідка

Бойовики приховують факти поширення COVID-19 на окупованих територіях - розвідка

Київ • УНН

 • 11434 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. За даними розвідки, бойовики продовжують приховувати факти поширення захворювання COVID-19 на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення захворювання на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях", - повідомляє він.

Зазначається, що представники т.зв. "силових структур" вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до "кримінальної" відповідальності за розголошення інформації, у т.ч. про те, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

"При цьому, триває процес паспортизації населення. З початку квітня спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб", - додає він.

За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, з початку доби бойовики жодного разу не обстріляли українські позиції.

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