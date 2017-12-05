Бойовики ОРЛО обстріляли позиції ЗСУ з забороненого калібру
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська підступно обстріляли зі ствольної артилерії калібру 152 мм, забороненої Мінськими домовленостями, населений пункт Врубівку, наражаючи на небезпеку цивільних жителів. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
Зазначається, що сили АТО були вимушені припинити зухвалу провокацію противника, відкривши вогонь у відповідь з метою подавлення вогневих засобів ворога, чим убезпечили цивільне населення та військовослужбовців від загроз цинічних обстрілів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики мінують Донбас боєприпасами російського виробництва - СЦКК
Нагадаємо, підрозділ Збройних сил України відбив напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Світлодарському напрямку, після зіткнення диверсанти кинули на місці двох поранених та одного вбитого.