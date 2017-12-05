Боевики ОРЛО обстреляли позиции ВСУ из запрещенного калибра

Отмечается, что силы АТО были вынуждены прекратить дерзкую провокацию противника, открыв огонь с целью подавления огневых средств противника, чем обезопасили гражданское население и военнослужащих от угроз циничных обстрелов.

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Напомним, подразделение Вооруженных сил Украины отбил нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Светлодарск направлении, после столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого.