Боевики ОРЛО обстреляли позиции ВСУ из запрещенного калибра
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска коварно обстреляли из ствольной артиллерии калибра 152 мм, запрещенной минского договоренностям, населенный пункт Врубовка, подвергая опасности гражданских жителей. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
Отмечается, что силы АТО были вынуждены прекратить дерзкую провокацию противника, открыв огонь с целью подавления огневых средств противника, чем обезопасили гражданское население и военнослужащих от угроз циничных обстрелов.
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Напомним, подразделение Вооруженных сил Украины отбил нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Светлодарск направлении, после столкновения диверсанты бросили на месте двух раненых и одного убитого.