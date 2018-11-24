Бойовики обстрілювали українські позиції на Донбасі з мінометів і кулеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Незаконні збройні формування протягом дня здійснили чотири обстріли позицій Об’єднаних сил на Донбасі. Втрат серед наших бійців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.
“Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню... Втрат серед особового складу Об’єднаних сил не допущено”, — зазначається у повідомленні штабу.
За інформацією прес-центру, у районі Новолуганського і Лебединського загарбники обстрілювали українських військових з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Крім того, повідомили у штабі, поблизу Кримського, противник застосував міномети калібру 82 мм.
Також, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил неподалік хутора Вільний.
Українські підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.