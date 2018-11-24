Боевики обстреливали украинские позиции на Донбассе из минометов и пулеметов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение дня совершили четыре обстрелы позиций Объединенных сил на Донбассе. Потерь среди наших бойцов нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"В течение текущих суток, российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня ... Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - отмечается в сообщении штаба.
По информации пресс-центра, в районе Новолуганского и Лебединского захватчики обстреливали украинских военных из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, сообщили в штабе, вблизи Крымского, противник применил минометы калибра 82 мм.
Также, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле хутора Вильный.
Украинские подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов.
Напомним, за минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.