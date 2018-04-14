Бойовики обстріляли ЗСУ на Донбасі 28 разів: поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З початку доби і до 18:00 у суботу бойовики на Донбасі 28 разів відкрили вогонь у бік українських опорних пунктів, поранено одного українського військовослужбовця. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів українських опорних пунктів", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на донецькому напрямку із забороненої мінськими угодами 122-міліметрової артилерії обстріляні захисники Широкиного, з гранатометів та великокаліберних кулеметів – оборонці Мар’їнки, Кам’янки та Лебединського, з озброєння БМП – захисники Новотроїцького, а з великокаліберних кулеметів – наші укріплення під Павлополем, Гнутовим та Новотроїцьким.
"Крім цього, оборонці Авдіївки обстріляні з гранатометів різних систем та зенітної установки. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили українські опорні пункти в районі Широкиного, Новомихайлівки, Кам’янки та Павлополя, а поблизу Водяного, Шахти "Бутівка" і Талаківки вівся снайперський вогонь", - додали у штабі.
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При цьому зазначається, що на луганському напрямку із заборонених 120-міліметрових мінометів агресор відкривав вогонь по оборонцях Зайцевого та Луганського.
"Крім цього, міномети калібру 82 мм противник тричі застосував під Луганським, а захисників Троїцького обстріляв з великокаліберних кулеметів", - сказано у повідомленні.
"Внаслідок виконання бойових завдань один український воїн зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - зазначили у штабі.