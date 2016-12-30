Бойовики обстріляли з гранатоментів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС - розвідка

“28 грудня ц. р. військовослужбовці 7-ї окремої мотострілецької бригади (БРЯНКА) 2-го АК (ЛУГАНСЬК) ЗС РФ обстріляли з підствольних гранатометів групу рибалок на водосховищі Вуглегірської ТЕС. У результаті застосування зброї постраждало до десяти осіб”, — йдеться у повідомленні.

В управлінні розвідки заявили, що до застосування бойовиками зброї проти мирного населення призводить зниження рівня морально-психологічного стану та військової дисципліни в їхніх ідрозділах.