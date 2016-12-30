Боевики обстреляли из гранатоментив группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС - разведка

"28 декабря т. г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (БРЯНКА) 2-го АК (ЛУГАНСК) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до десяти человек", - говорится в сообщении.

В управлении разведки заявили, что к применению боевиками оружия против мирного населения приводит снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в их подразделениях.