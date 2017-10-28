Бойовики обстріляли позицій ЗСУ у Водяному
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сили ОРДО провели 24 обстріли позиції підрозділів ЗСУ на околиці населеного пункту Водяне, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
Згідно до повідомлення штабу АТО, 28 жовтня НЗФ ОРДО 24 рази обстріляли позиції підрозділів Збройних Сил України, розташованих на околиці населеного пункту Водяне поблизу Маріуполя із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів. Внаслідок зазначених обстрілів постраждали будівлі мирних мешканців селища Водяне.
Українські представники Спільного центру з контролю та координації наголошують на тому, що інцидент свідчить про зацікавленість керівництва ОРДО у подальшому загостренні конфлікту, демонструє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей.
Нагадаємо, 27 жовтня, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя.