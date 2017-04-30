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Бойовики обстріляли Катеринівку, загинув військовослужбовець ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Внаслідок обстрілу Катеринівки, що на луганському напрямку, загинув український військовослужбовець та ще двоє отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Бойовики обстріляли Катеринівку, загинув військовослужбовець ЗСУ

“За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Луганському напрямку неподалік Катеринівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще 2 захисники отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на даному напрямку противник застосував міномети калібру 120-мм.

Обстріл позицій українських військових, за даними штабу, вівся з боку населеного пункту Молодіжне, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинули двоє українських військових.

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