Боевики обстреляли Катериновку, погиб военнослужащий ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате обстрела Катериновки, что на луганском направлении, погиб украинский военнослужащий и еще двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Луганском направлении неподалеку Катериновки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 2 защитники получили ранения", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм.
Обстрел позиций украинских военных, по данным штаба, велся со стороны населенного пункта Молодежное, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.