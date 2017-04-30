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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли Катериновку, погиб военнослужащий ВСУ

Киев • УНН

 • 10919 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В результате обстрела Катериновки, что на луганском направлении, погиб украинский военнослужащий и еще двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Боевики обстреляли Катериновку, погиб военнослужащий ВСУ

"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Луганском направлении неподалеку Катериновки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, еще 2 защитники получили ранения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на данном направлении противник применил минометы калибра 120-мм.

Обстрел позиций украинских военных, по данным штаба, велся со стороны населенного пункта Молодежное, которое находится на временно неподконтрольной Украине территории.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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