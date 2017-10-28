Бойовики обстріляли Авдіївку, пошкоджено житлові будинки

“Обстріл розпочався близько 17:00 і триває досі. В результаті пошкоджено дах приватного будинку, розташованого по вулиці Лермонтова, літню кухню по вулиці Некрасова. А на подвір’я домоволодіння, розташованого по вулиці Колосова, прилетіла міна, яка не розірвалась. На щастя, ніхто з містян не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці.

У поліції зазначили, що даний факт буде кваліфіковано за ч.2 ст.258 “Терористичний акт” Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня, НЗФ ОРДО обстріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів позиції підрозділів Збройних Сил України в АТО, розташовані на околиці селища Широкине поблизу Маріуполя.