Бойовики надіслали Хугу фейковий лист зі скаргами на ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Бойовики ОРДО сфабрикували фейковий лист нібито від жителів Гладосового до першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга зі скаргами на дії українських військових. Про це повідомляє українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"ЗМІ ОРДО оприлюднили інформацію, нібито мешканці населеного пункту Гладосове звернулися з відкритим листом до першого заступника голови СММ ОБСЄ в Україні Александра Хуга. У своєму зверненні "мешканці селища" призвали представника ОБСЄ зафіксувати "факт" незаконного захоплення території та дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли у невідомому напрямку частину мирного населення", - йдеться у повідомленні.
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Опитування місцевих жителів показало, що ті, хто нібито підписався під зверненням, у Гладосовому ніколи не проживали. Підписи були зроблені "однією рукою".
"Дії керівництва ОРДО з фабрикації таких "фейкових" інформаційних повідомлень демонструють свідоме невиконання мінських домовленостей, спроби перекласти відповідальність за загострення ситуації на ЗС України і свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - підсумували в СЦКК.