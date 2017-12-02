Боевики отправили Хугу фейковое письмо с жалобами на ВСУ

"СМИ ОРДО обнародовали информацию, якобы жители населенного пункта Гладосово обратились с открытым письмом к первому заместителю председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. В своем обращении "жители поселка" призвали представителя ОБСЕ зафиксировать "факт" незаконного захвата территории и действий украинских военнослужащих, которые якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения", - говорится в сообщении.

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Опросы местных жителей показали, что те, кто якобы подписался под обращением, в Гладосово никогда не проживали. Подписи были сделаны "одной рукой".

"Действия руководства ОРДО по фабрикации таких" фейковых "информационных сообщений демонстрируют сознательное невыполнение минских договоренностей, попытки переложить ответственность за обострение ситуации на ВС Украины и свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подытожили в СЦКК.