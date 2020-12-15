Бойовики на полігонах проводять збори та продовжують нарощувати бойову підготовку – розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки. Зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів”, — зазначив він.

За його словами, для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики з початку доби двічі порушили режим “тиші”.