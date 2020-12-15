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Бойовики на полігонах проводять збори та продовжують нарощувати бойову підготовку – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Донбасі бойовики продовжують нарощувати бойову підготовку, а саме цього тижня на полігонах проводять збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.

Бойовики на полігонах проводять збори та продовжують нарощувати бойову підготовку – розвідка

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує нарощувати заходи бойової підготовки. Зокрема, цього тижня на полігонах тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях противником одночасно проводяться збори з розрахунками протитанкових ракетних комплексів, снайперами, кулеметниками, гранатометниками, операторами технічних засобів розвідки розвідувальних підрозділів і безпілотних літальних апаратів артилерійських підрозділів”, — зазначив він.

За його словами, для надання методичної допомоги та з метою контролю за якістю проведення занять до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК прибули групи офіцерів управління 8 армії (Новочеркаськ) Південного військового округу ЗС РФ.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики з початку доби двічі порушили режим “тиші”.

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