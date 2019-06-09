Бойовики на Донбасі зірвали розведення сил
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через обстріли населеного пункту Станиця Луганська з боку незаконних збройних формувань було зірвано розведення сил та засобів, заплановане на зазначеній ділянці місцевості на 16 червня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
“8 червня, з 20:55 по 21:35 збройні формування Російської Федерації з напрямку населеного пункту Миколаївка вкотре здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська зі стрілецької зброї. Зазначений факт в черговий раз демонструє небажання збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації дотримуватися Мінських домовленостей щодо розведення сил і засобів на зазначеній ділянці місцевості, яке було сплановано на 16 червня”, — повідомили в прес-службі.
Так, в штабі зазначили, що мінськими домовленостями визначено: розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму тиші та його фіксації СММ ОБСЄ протягом семи діб.
“Ураховуючи зазначене, датою наступного розведення сил і засобів на ділянці № 1 „Станиця Луганська“, може бути 17 червня 2019 року, лише за умов збереження режиму „Тиші“ до зазначеного терміну”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, в суботу, 8 червня збройні формування Російської Федерації 22 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 та 82 мм та озброєння танку.