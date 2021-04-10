Бойовики на Донбасі здійснили обстріл українських позицій: поранено військового ЗСУ

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російсько-окупаційні війська у суботу здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", внаслідок обстрілу, було поранено військовослужбовця, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ОТУ “Схід”.

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“Сьогодні, 10 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілу, один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення”, - повідомили в пресслужбі.

Деталі

За даними ОТУ, воїну було оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості.

Про дії російських окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Що було раніше

За даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню. Протягом минулої доби, 9 квітня, було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 6 обстрілів та 1 дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення.

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