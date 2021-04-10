Боевики на Донбассе совершили обстрел украинских позиций: ранен военный ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российско-оккупационные войска в субботу совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате обстрела было ранено военнослужащего, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОТУ "Восток".
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"Сегодня, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ОТУ, воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.
О действиях российских оккупантов сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Что было раньше
По данным штаба ООС, российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение.