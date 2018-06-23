Бойовики на Донбасі зайняли один з приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих

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КИЇВ. 23 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти цивільного населення, зокрема мародерство і пограбування, скоєних військовослужбовцями 1-го та 2-го армійських корпусів збройних сил російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони України розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Так, військовослужбовці одного з підрозділів 2-го армійського корпусу противника силою зайняли один з приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які почали протестувати проти цього свавілля окупантів”, — розповів він.

За словами речника, безкарність злочинців та приховування командирами російсько-окупаційних військ їх злочинної діяльності призводить до невдоволення цивільного населення окупаційною владою та нападів місцевих мешканців з метою побиття бойовиків, які перебувають за межами розташувань своїх підрозділів.

Як повідомляв УНН, двоє українських бійців зазнали поранень з початку доби на Донбасі.

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