Бойовики на Донбасі зайняли один з приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжує зростати кількість злочинів проти цивільного населення, зокрема мародерство і пограбування, скоєних військовослужбовцями 1-го та 2-го армійських корпусів збройних сил російсько-окупаційних військ. Про це під час брифінгу з посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони України розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Так, військовослужбовці одного з підрозділів 2-го армійського корпусу противника силою зайняли один з приватних будинків та відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які почали протестувати проти цього свавілля окупантів”, — розповів він.
За словами речника, безкарність злочинців та приховування командирами російсько-окупаційних військ їх злочинної діяльності призводить до невдоволення цивільного населення окупаційною владою та нападів місцевих мешканців з метою побиття бойовиків, які перебувають за межами розташувань своїх підрозділів.
Як повідомляв УНН, двоє українських бійців зазнали поранень з початку доби на Донбасі.