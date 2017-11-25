Бойовики на Донбасі влаштували перестрілку між собою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вчора на Донбасі бойовики влаштували перестрілку між собою, прикриваючись при цьому цивільним населенням. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко, цитуючи інформацію ГУР МОУ, передає кореспондент УНН.
"Вчора, 24 листопада, група бойовиків однієї з частин так званого 1 АК залишила позицію для поповнення припасів. Під час перебування у населеному пункті між окупантами виникла сварка, яка переросла у збройну сутичку. При цьому один із злочинців влаштував собі вогневу позицію у приватному будинку, використовуючи цивільних осібу якості "живого щита", - повідомив він.
Нагадаємо, за добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.