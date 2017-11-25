Боевики на Донбассе устроили перестрелку между собой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вчера на Донбассе боевики устроили перестрелку между собой, прикрываясь при этом гражданским населением. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Андрей Лысенко, цитируя информацию ГУР МОУ, передает корреспондент УНН.
"Вчера, 24 ноября, группа боевиков одной из частей так называемого 1 АК оставила позицию для пополнения припасов. Во время пребывания в населенном пункте между оккупантами возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение. При этом один из преступников устроил себе огневую позицию в частном доме, используя гражданских лиц качестве "живого щита", - сообщил он.
Напомним, за сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.