Боевики на Донбассе устроили перестрелку между собой

"Вчера, 24 ноября, группа боевиков одной из частей так называемого 1 АК оставила позицию для пополнения припасов. Во время пребывания в населенном пункте между оккупантами возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение. При этом один из преступников устроил себе огневую позицию в частном доме, используя гражданских лиц качестве "живого щита", - сообщил он.

Напомним, за сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет.