Бойовики на Донбасі проводять примусову мобілізацію серед населення - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Окупаційна влада нарощує проведення примусових мобілізаційних заходів на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з посиланням на дані Головного управління розвідки повідомив речник з питань АТО Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“За розпорядженням командування російських окупаційних військ місцеві мешканці з числа військовослужбовців запасу з 12 березня ц.р. залучатимуться до проведення на базі так званих підрозділів АК додаткових зборів з терміном не менше трьох тижнів. Керівники так званих „державних підприємств“ зобов’язані відправляти для участі у зазначених заходах не менше 10 відсотків працівників від штатної чисельності підприємств. Осіб, які заявляють про непридатність для проходження зборів за станом здоров’я, попереджають про звільнення з роботи”, — сказав Д.Гуцуляк.
За його словами, проведення примусових мобілізаційних заходів призводить до зростання побоювань серед місцевого населення, що особи, які пройдуть підготовку під час зборів, будуть вимушені брати участь у бойових діях у майбутньому.
“Загальний масштаб зазначених заходів на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, їх синхронність за часом та координованість за змістом є беззаперечним доказом їхнього ініціювання керівництвом РФ”, — зазначив представник Міноборони України.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.