Боевики на Донбассе проводят принудительную мобилизацию среди населения - разведка

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Оккупационные власти наращивает проведения принудительных мобилизационных мероприятий на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил спикер по вопросам АТО Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"По распоряжению командования российских оккупационных войск местные жители из числа военнослужащих запаса с 12 марта с.г. будут привлекаться к проведению на базе так называемых подразделений АК дополнительных сборов со сроком не менее трех недель. Руководители так называемых "государственных" обязаны отправлять для участия в указанных мероприятиях не менее 10 процентов работников от штатной численности предприятий. Лиц, заявляющих о непригодности для прохождения сборов по состоянию здоровья, предупреждают об увольнении с работы" - сказал Д.Гуцуляк.

По его словам, проведение принудительных мобилизационных мероприятий приводит к росту опасений среди местного населения, что лица, которые пройдут подготовку на собрании, будут вынуждены участвовать в боевых действиях в будущем.

"Общий масштаб указанных мероприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, их синхронность по времени и скоординированность по содержанию является безоговорочным доказательством их инициирования руководством РФ", - отметил представитель Минобороны Украины.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, еще трое получили ранения.

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