Бойовики на Донбасі приховано посилюють позиції з’єднань – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Бойовики на Донбасі протягом ротації передових підрозділів, приховано посилюють позиції з’єднань танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Про це з посиланням на дані військової розвідки повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"На передову прибувають мотострілецькі підрозділи підсилені додатковим озброєння і технікою, у тому числі танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - сказав Гуцуляк.
Окрім того, за даними розвідки, прибулі по ротації підрозділи противника інтенсивно проводять інженерні роботи у районах дислокації, у тому числі встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотних мін МОН-50 та ОЗМ-72.
Нагадаємо, впродовж "хлібного" перемир’я, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.