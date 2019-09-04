Боевики на Донбассе скрыто усиливают позиции соединений - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Боевики на Донбассе в течение ротации передовых подразделений, скрыто усиливают позиции соединений танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Об этом со ссылкой на данные военной разведки сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"На передовую прибывают мотострелковые подразделения, усиленные дополнительным вооружением и техникой, в том числе танками, самоходными артиллерийскими установками и минометами. Для маскировки техники оккупанты используют здания гражданской инфраструктуры", - сказал Гуцуляк.
Кроме того, по данным разведки, прибывшие по ротации подразделения противника интенсивно проводят инженерные работы в районах дислокации, в том числе устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международным правом противопехотных мин МОН-50 и ОЗМ-72.
Напомним, в течение "хлебного" перемирия, с 21 июля по 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 32 вражеских обстрела позиций подразделений Объединенных сил.