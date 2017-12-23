Бойовики готують провокації для звинувачення ЗСУ у порушенні перемир'я - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі готують провокації з метою дискредитації Збройних сил у період новорічних та різдвяних свят. Про це кореспонденту УНН повідомив речник штабу АТО Василь Лабай.
“За даними нашої розвідки, російсько-терористичними військами накопичені приховані запаси боєприпасів до артилерійських систем, інших видів важкого та стрілецького озброєння, і закладки боєприпасів різної величини, приховані неподалік лінії боєвого зіткнення найбільш потенційно гарячих напрямків”, — сказав він.
Він зазначив, що такі арсенали створюють для того, щоб дискредитувати українських військових.
“Мета створення даних арсеналів — відкриті провокації проти підрозділів Збройних сил України, з метою їх дискредитації. Ймовірні обстріли тимчасово окупованих населених пунктів у Донецькій і Луганській областях під час різдвяного перемир’я, щоб потім знову звинувачувати українську армію у цьому”, — повідомив В.Лабай.
Нагадаємо, з початку доби у зоні АТО зберігається "різдвяне" перемир’я.