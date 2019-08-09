Бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на зведення прес-центру штабу ООС.
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї.
Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій ОС у районі Золотого-4 з напрямку Золотого-5 – з великокаліберного кулемета.
Як повідомляв УНН, 8 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню.