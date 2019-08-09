Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Лебединского из направления Ужовка - из стрелкового оружия.
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС в районе Золотого-4 из направления Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета.
Как сообщал УНН 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.