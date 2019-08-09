Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 85233 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95470 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128087 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138190 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126696 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128349 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153159 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151123 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 8758 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В течение текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сводку пресс-центра штаба ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Лебединского из направления Ужовка - из стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций ОС в районе Золотого-4 из направления Золотого-5 - из крупнокалиберного пулемета.

Как сообщал УНН 8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня.

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