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Бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО, жертв немає

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав, передає УНН із посиланням на прес-центр сил АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку, за даними прес-центру, загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого.

"На Донецькому напрямку противник порушував перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На приморській ділянці нашої оборони ворог застосував озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм по українських захисниках неподалік Талаківки. Також з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Водяного і Широкіного", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.

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