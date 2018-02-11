Бойовики 8 разів обстріляли позиції сил АТО, жертв немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав, передає УНН із посиланням на прес-центр сил АТО.
"Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку, за даними прес-центру, загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік Зайцевого.
"На Донецькому напрямку противник порушував перемир’я з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. На приморській ділянці нашої оборони ворог застосував озброєння БМП, міномети калібру 120-мм та 82-мм по українських захисниках неподалік Талаківки. Також з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по опорних пунктах поблизу Водяного і Широкіного", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, від початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних угрупувань. Унаслідок ворожих обстрілів ніхто із українських воїнів не постраждав.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.