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Бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

Бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

Київ • УНН

 • 6952 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на маріупольському бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці, а по Широкиному — снайпер.

Натомість налуганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї — по Новозванівці та Новоолександрівці.

Крім того, на донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала збільшення на 250% бойової активності в зоні АТО 19-25 грудня.

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