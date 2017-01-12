Бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З початку доби бойовики 38 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на маріупольському бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці, а по Широкиному — снайпер.
Натомість налуганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї — по Новозванівці та Новоолександрівці.
Крім того, на донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала збільшення на 250% бойової активності в зоні АТО 19-25 грудня.