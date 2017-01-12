Боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С начала суток боевики 38 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Всего, по состоянию на 18 часов произошло 38 обстрелов ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на мариупольском боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке, а по Широкино - снайпер.
Зато на луганском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому. С гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.
Кроме того, на донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреливали позиции украинских военных в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.
Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала увеличение на 250% боевой активности в зоне АТО 19-25 декабря.