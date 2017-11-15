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Бойовики 23 рази обстрілювали українські позиції, є поранені - штаб

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Впродовж минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України у результаті обстрілів двоє українських захисників зазнали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу АТО.

"Впродовж минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. У результаті ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранення. Їм була надана невідкладна медична допомога. Загрози їхньому життю не має," - йдеться в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку близько 20.00 російсько-окупаційні війська вели вогонь із реактивної та ствольної артилерії 152-го калібру по оборонцях Зайцевого. Обстріл тривав близько двох годин та було випущено майже сто снарядів. Внаслідок цих обстрілів один із снарядів влучив у приватне помешкання місцевих жителів по вулиці Коляденко, 34. Також на цьому напрямку бойовики обстріляли із міномету калібру 120-мм захисників Лозового, а з 82-мм – опорні пункти наших воїнів поблизу Новгородського та Луганського. По позиціях неподалік Новгородського стріляв танк.

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"На Донецькому напрямку противник випустив понад десяток мін калібру 120-мм у районі Верхньоторецького. Окрім того, на різних ділянках фронту ворог також активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння. Під обстріли окупантів потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів як у Луганській, так і Донецькій областях, серед яких підступи до Світлодарська, Троїцького, Новгородського, Красногорівки, Старогнатівки, Новотроїцького та Авдіївки," - додали в штабі.

Зважаючи на те, що ворожий вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних Сил України відповідали агресору прицільним вогнем.

Також повідомляють, що близько десяти збройних провокацій були здійснені з використанням артилерії, мінометів та танка. Окрім того, бойовики обстрілюють прифронтові населені пункти, через що страждає місцеве цивільне населення. Левова частка випадків застосування загарбниками зброї проти українських захисників відбулася за темної пори доби.

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