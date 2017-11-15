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Боевики 23 раза обстреливали украинские позиции, есть раненые - штаб

Боевики 23 раза обстреливали украинские позиции, есть раненые - штаб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На протяжении прошедших суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины в результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АТО.

"На протяжении прошлых суток оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранения. Им была оказана неотложная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении около 20.00 российско-оккупационные войска вели огонь с реактивной и ствольной артиллерии 152-го калибра по защитникам Зайцева. Обстрел продолжался около двух часов и было выпущено около ста снарядов. Вследствие этих обстрелов один из снарядов попал в частное помещение местных жителей по улице Коляденко, 34. Также на этом направлении боевики обстреляли из миномета калибра 120-мм защитников Лозового, а с 82-мм - опорные пункты наших воинов вблизи Новгородского и Луганского. По позициям неподалеку Новгородского стрелял танк.

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"На Донецком направлении противник выпустил более десятка мин калибра 120-мм в районе Верхнеторецком. Кроме того, на разных участках фронта враг также активно применял весь спектр пехотного вооружения. Во обстрелы оккупантов попали защитники ряда прифронтовых населенных пунктов как в Луганской, так и Донецкой областях, среди которых подступы к Светлодарска, Троицкого, Новгородского, Красногоровка, Старогнатовка, Новотроицкого и Авдеевки", - добавили в штабе.

Несмотря на то, что вражеский огонь был достаточно плотным, почти на каждый обстрел военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору прицельным огнем.

Также сообщается, что около десяти вооруженных провокаций были осуществлены с использованием артиллерии, минометов и танка. Кроме того, боевики обстреливают прифронтовые населенные пункты, через что страдает местное гражданское население. Львиная доля случаев применения захватчиками оружия против украинских защитников состоялась по темное время суток.

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