Бойовики 17 разів обстріляли сили АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. З початку доби бойовики 17 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-центра штабу АТО.
"З ночі і до 18 години російсько-терористичні війська 17 разів обстріляли наші позиції, з них 16 на Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, учора, 29 листопада внаслідок бойових дій на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.