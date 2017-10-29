Бойовики 16 разів порушили перемир’я, один український військовий загинув, двоє отримали поранення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Минула доба у районі проведення АТО вкотре відзначилась збільшенням обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань на Донецькому напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Так, увечері ворог двічі і по декілька годин обстрілював з піхотного озброєння наші опорні пункти в Авдіївські промзоні.

Українські бійці симетрично і жорстко відповідали противнику. Під час цього протистояння, близько 21 години загинув один військовослужбовець сил АТО. Також наприкінці доби під гранатометним вогнем ворога опинились і цивільні будинки мирних мешканців околиць Авдіївки. Крім того, увечері бойовики з великокаліберних кулеметів били у районі Опитного, Пісків, Зайцевого.

На Приморському напрямку, вдень окупанти випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри по житловому сектору селища Водяне. А після 18 години під кулеметним вогнем найманців опинились позиції української армії біля Старогнатівки і Широкиного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосовували піхотне озброєння на ураження ворога. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення.

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