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Бойовики 15 разів порушили режим тиші, один український військовий поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник й надалі сконцентрував вогневу активність на Донецькому напрямку, використовуючи переважно піхотне озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Так, у другій половині дня бойовики з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали наші укріплення в районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав осколкове поранення український військовослужбовець. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний.

Крім того, увечері окупанти з протитанкових гранатометів і кулеметів били по укріпленнях української армії біля Луганського та Світлодарська. А озброєння БПМ декілька разів застосовували неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку ворог понад годину вів вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по оборонцях Мар’їнки.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 15 разів порушили режим тиші. Сили АТО вогнем у відповідь 10 разів жорстко пригнічували активність ворога. У результаті бойових дій один український воїн отримав поранення.

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