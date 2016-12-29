Бойовика терористичної організації "ЛНР" оголосили в розшук

Встановлено, що навесні 2014 року громадянин України увійшов до складу “Луганського народно-визвольного батальйону “Заря”, який є одним із підрозділів “Народної міліції ЛНР”, діяльність якого полягала у вчиненні терористичних актів із застосуванням зброї, захопленні будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України та військовослужбовцями Збройних Сил України тощо.

Оскільки вказана особа переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, розпочато спеціальне досудове розслідування.

Санкція ч.1 ст.258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.