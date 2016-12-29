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Боевика террористической организации "ЛНР" объявили в розыск

Боевика террористической организации "ЛНР" объявили в розыск

Киев • УНН

 • 7540 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Луганской области начали специальное досудебное расследование в отношении боевика террористической организации "ЛНР", его объявили в розыск. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Установлено, что весной 2014 г. гражданин Украины вошел в состав "луганского народно-освободительного батальона "Заря", который является одним из подразделений "народной милиции ЛНР", деятельность которого заключалась в совершении террористических актов с применением оружия, захвате зданий органов государственной власти и местного самоуправления, препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных Сил Украины и др.

Поскольку указанное лицо скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, оно объявлено ​​в розыск и, на основании постановления следственного судьи, начали специальное досудебное расследование.

Санкция ч.1 ст.258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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