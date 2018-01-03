Боєць АТО Негода, якого затримали у Москві, повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Колишній військовослужбовець, який брав участь в антитерористичній операції на сході України Олег Негода після затримання у Москві повернувся в Україну. Про це УНН повідомило поінформоване джерело сьогодні вранці.
“Він (Олег Негода — Ред.) повернувся до України” — повідомив співрозмовник агенства.
Він зауважив, що 25го грудня Негоду було затримано на Київському залізничному вокзалі у Москві через 4 хвилини після виходу з потягу “Кишинів-Москва”. Як повідомив сам Олег, до нього підійшли 2 людини у цивільному, показали посвідчення, які колишній український військовослужбовець не розгледів, та запропонували пройти з ними.
“Після цього, — продовжив співрозмовник тему, — Олега відвезли із мішком на голові до якоїсь установи, де тримали кілька днів. Не били, давали їжу, навіть двічі надавали мобільний телефон, щоб затриманий міг зателефонувати знайомим та близьким. 2-го січня близько 10 ранку, одягши на очі мішок, відвезли до вокзалу, при цьому повернули гроші, мобільний телефон, золотий ланцюжок, та обручку”.
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Відповідаючи на запитання як зустріли Негоду на українському кордоні, джерело зазначило, що “добре, він відповів на запитання, які цікавили прикордонників і наразі перебуває в дома”.
Як стало відомом кореспонденту УНН, Олег Негода готовий надати пояснення з приводу свого затримання правоохоронним органам України, а також журналістам.
Як повідомляв УНН, Негода, киянин, який проходив службу в зоні проведення АТО, наприкінці 2017 року поїхав у місто Саратов до сестри і був затриманий у Москві невідомими 24-25 грудня.