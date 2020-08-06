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Боротьба зі зловживаннями у сфері природокористування: у СБУ повідомили статистику з початку року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Україні за матеріали СБУ з початку року зареєстровано 101 кримінальне провадження через зловживання у сфері природокористування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Із початку року за матеріалами Служби безпеки України було зареєстровано 101 кримінальне провадження через зловживання у сфері природокористування. Підозру у злочинах, пов'язаних із масштабною вирубкою та вивезенням за кордон державної деревини, повідомлено 46 фігурантам, у тому числі й посадовцям різних рівнів", - сказано у повідомленні.

Так у службовому зловживанні, що завдало шкоди державі на 17,5 мільйона гривень, СБУ підозрює 4-х працівників ДП "Куп’янське лісове господарство". А у справі про незаконне привласнення державного лісу на ДП "Олевське лісове господарство" Житомирської області до кримінальної відповідальності притягнуто 15 осіб.

Зазначається, що Служба безпеки викрила і багатомільйонні махінації службових осіб Гутянського лісового господарства Харківської області та Ясінянського ЛМГ, що на Закарпатті. Своїми діями вони завдали шкоди державі на майже 40 мільйонів гривень.

Найбільш резонансним та глобальним злочином у сфері природокористування, які розслідує СБУ, є кримінальне провадження за ст. 441 "Екоцид".

Окрім того, недопущено виникнення ще 5 надзвичайних ситуацій, зокрема й через неналежне здійснення господарської діяльності.

"Цьогоріч Служба безпеки України попередила також укладання 5 зовнішніх потенційно збиткових контрактів, втрати за якими становили б понад 12 мільйонів гривень", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара заступника начальника Державної екологічної інспекції у Сумській області.

Українські Національні Новини

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