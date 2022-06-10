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Боротьба з бюрократією: Верховна Рада готує скорочення кількості держслужбовців вдвічі

Боротьба з бюрократією: Верховна Рада готує скорочення кількості держслужбовців вдвічі

Київ • УНН

 • 219878 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Верховна Рада спільно з Урядом планують скорочення державних службовців зі 200 до 100 тисяч. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає УНН, з посиланням на ВРУ.

Деталі

Упродовж місяця депутати Верховної Ради та Кабмін напрацюють план оптимізації державного апарату. Якщо реформа буде втілена, то чисельність державних службовців скоротиться принаймні вдвічі. Зараз на державу працює близько 200 000 людей.

Частину з них планують замінити за допомогою діджиталізації деяких функцій держави.

Цитата

«Ми готуємо зараз велику програму скорочення державних видатків на апарати, на бюрократію. 30 років про це всі казали. Зараз війна, зрештою, змусить усіх це зробити. І це, мені здається унікальний шанс для країни підвищити ефективність роботи держави під час воєнного стану. А потім вийти з таким самим настроєм після перемоги. Для того, щоб це було не обтяження, а насправді драйвер для зростання держави і економіки», – повідомив Арахамія.

Нагадаємо

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