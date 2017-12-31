Бондаренко перемогла в "українському дербі" на змаганнях в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На турнірі серії WTA Premier в австралійському Брісбені відбулося українське протистояння у фіналі кваліфікації, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.
В українському дербі Катерини Бондаренко і Даяни Ястремської за місце в основі “Brisbane International” наші тенісистки сперечалися 2 години і 20 хвилин. По ходу гри матч також переривався через дощ. В результаті сильнішою виявилася Бондаренко, посіяна в відборі під п’ятим номером — 6:2, 4:6, 6:4. У вирішальній партії Даяна першою вийшла вперед (3:2), але далі до кінця поєдинку взяла тільки один гейм.
Зазначимо, що серед потенційних суперниць Бондаренко по стартовому матчі в основі — Сорана Кирстя (Румунія), Христина Младеновіч (6 сіяна, Франція), Дар’я Касаткіна (Росія) і Кетрін Беллис (США).
Додамо також, в основній сітці в Брісбені розпочнуть виступ й Еліна Світоліна і Леся Цуренко.