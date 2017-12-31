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Бондаренко победила в "украинском дерби" на соревнованиях в Австралии

Киев • УНН

 • 10716 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. На турнире серии WTA Premier в австралийском Брисбене состоялось украинское противостояние в финале квалификации, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Бондаренко победила в "украинском дерби" на соревнованиях в Австралии

В украинском дерби Екатерины Бондаренко и Дайаны Ястремской за место в основе “Brisbane International” наши теннисистки спорили 2 часа и 20 минут. По ходу игры матч также прерывался из-за дождя. В результате сильнее оказалась Бондаренко, посеянная в отборе под пятым номером — 6: 2, 4: 6, 6: 4. В решающей партии Даяна первой вышла вперед (3: 2), но далее до конца поединка взяла только один гейм.

Отметим, что среди потенциальных соперниц Бондаренко по стартовом матче в основе — Сорана Кырстя (Румыния), Кристина Младенович (6 сеяная, Франция), Дарья Касаткина (Россия) и Кэтрин Беллис (США).

Добавим также, в основной сетке в Брисбене начнут выступление и Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Украинские Национальные Новости

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