Бондаренко победила в "украинском дерби" на соревнованиях в Австралии

В украинском дерби Екатерины Бондаренко и Дайаны Ястремской за место в основе “Brisbane International” наши теннисистки спорили 2 часа и 20 минут. По ходу игры матч также прерывался из-за дождя. В результате сильнее оказалась Бондаренко, посеянная в отборе под пятым номером — 6: 2, 4: 6, 6: 4. В решающей партии Даяна первой вышла вперед (3: 2), но далее до конца поединка взяла только один гейм.

Отметим, что среди потенциальных соперниц Бондаренко по стартовом матче в основе — Сорана Кырстя (Румыния), Кристина Младенович (6 сеяная, Франция), Дарья Касаткина (Россия) и Кэтрин Беллис (США).

Добавим также, в основной сетке в Брисбене начнут выступление и Элина Свитолина и Леся Цуренко.