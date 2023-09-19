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Болгарські сапери знищили дрон, що виявили на узбережжі Чорного моря

Болгарські сапери знищили дрон, що виявили на узбережжі Чорного моря

Київ • УНН

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КИЇВ.19 вересня. УНН. Болгарська армійська група знищила дрон, який раніше виявили на узбережжі Чорного моря в болгарському місті Тюленево. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Дрон був знищений унаслідок контрольованого вибуху.

Група зі знешкодження бомб оглянула місце падіння дрона і дійшла висновку, що транспортування безпілотника в інше місце зі все ще прикріпленою вибухівкою неможливе.

Цитата

"Ми можемо, звичайно, припустити, що це пов'язано з війною, яку Росія розв'язала проти України", - сказав журналістам міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв.

Він додав, що «ця війна неминуче пов’язана зі зростанням ризиків для нашої безпеки».

Тагарєв не надав більш детальної інформації про те, звідки прилетів дрон і як він досяг Болгарії, яка є членом НАТО.

Доповнення

Туристичний курорт Тюленово розташований за 70 кілометрів на південь від кордону з Румунією та через Чорне море від тимчасово окупованого Криму.

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