Болгарские саперы уничтожили дрон, обнаруженный на побережье Черного моря
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Болгарская армейская группа уничтожила дрон, который ранее обнаружили на побережье Черного моря в болгарском городе Тюленево. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Дрон был уничтожен в результате контролируемого взрыва.
Группа по обезвреживанию бомб осмотрела место падения дрона и пришла к выводу, что транспортировка беспилотника в другое место со все еще прикрепленной взрывчаткой невозможна.
Цитата
"Мы можем, конечно, предположить, что это связано с войной, которую Россия развязала против Украины", - сказал журналистам министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.
Он добавил, что «эта война неизбежно связана с ростом рисков для нашей безопасности».
Тагарев не предоставил более подробной информации о том, откуда прилетел дрон и как он достиг Болгарии, которая является членом НАТО.
Дополнение
Туристический курорт Тюленово расположен в 70 километрах к югу от границы с Румынией и через Черное море от временно оккупированного Крыма.
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