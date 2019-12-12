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Болгарія запропонувала НАТО створити координаційний центр ВМС Альянсу у себе на території

Болгарія запропонувала НАТО створити координаційний центр ВМС Альянсу у себе на території

Київ • УНН

 • 8948 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Болгарія запропонувала розмістити в Варні координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в четвер на прес-конференції з президентом Болгарії Бойко Борісовим в Брюсселі, пише УНН.

“Болгарія запропонувала розмістити в Варні координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі. Ми обговорювали цю пропозицію, — сказав він. — На даний момент ці функції виконує військово-морської штаб сил НАТО у Великій Британії”.

Генсек Північноатлантичного альянсу додав, що в цьому році країни НАТО провели в Чорному морі п’ять навчань, в ході яких вони тренувалися “пліч-о-пліч з ВМС України і Грузії”.

“Ми не наполягаємо, — заявив в свою чергу Борісов, — а пропонуємо створити цей координаційний центр. Ми завжди проти військових флотів в Чорному морі. Центр повинен грати тільки стримуючу роль”.

Він також додав, що Софія, підтримуючи посилення НАТО в Чорному морі, “виступає за мир і дипломатію в регіоні, за стабільні відносини з усіма країнами, включаючи Росію і Туреччину”.

Як повідомляв УНН, в МЗС Угорщини заявили, що не блокуватимуть вступ України в НАТО, якщо Київ “поверне права” угорській меншині.

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